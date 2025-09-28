Ao vivo | Remo x CRB | Série B | 28.09.25

Remo e CRB se encontram neste domingo(28), às 18h (horário de Brasília), em um confronto direto pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio do Mangueirão, em Belém, e contará com transmissão ao vivo do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Remo entra em campo buscando a vitória para subir na tabela e se aproximar do bloco de acesso. A equipe paraense ocupa a 12ª posição, com 39 pontos, somados em nove vitórias, 12 empates e sete derrotas. Jogando em casa, o Leão precisa dos três pontos para manter vivo o sonho de G-4.

Do outro lado, o CRB chega a Belém ligeiramente à frente. O time alagoano é o nono colocado, com 40 pontos, e está embalado na briga pelo acesso. A diferença para o Novorizontino, que fecha o G-4, é de apenas seis pontos (46), o que torna a vitória no Mangueirão crucial para as pretensões do CRB.