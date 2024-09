Pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda e Remo se enfrentam neste sábado (21), às 17h30, no estádio Raulino de Oliveira. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Volta Redonda busca manter a liderança do grupo B e precisa vencer em casa para se aproximar do acesso.

O Remo busca mais uma vitória fora de casa para se manter no G4 e se aproximar do acesso.

