Rio de Janeiro sediará Fórum de Finanças Climáticas com presença de especialistas da COP30

O Rio de Janeiro será palco, nos dias 26 e 27 de maio, do II Fórum de Finanças Climáticas e de Natureza, reunindo cerca de 600 especialistas de todo o mundo. Entre os participantes, destacam-se enviados especiais que também estarão na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, em Belém.

Ao todo, 30 personalidades foram selecionadas para atuar em setores e regiões prioritárias na agenda climática global. “Esperamos ter um debate concreto sobre a arquitetura global de financiamento. Precisamos saber de onde vamos extrair os US$ 1,3 trilhão necessários e como alocar esses recursos nos países em desenvolvimento”, destacou Patricia Ellen, analista da CNN.

Entre os nomes confirmados estão Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, representando a Oceania; Xie Zhenhua, principal negociador climático da China; Patricia Espinosa, ex-secretária-executiva da UNFCCC; e Janja da Silva, primeira-dama do Brasil.

O evento promete impulsionar as discussões sobre o financiamento das ações climáticas, reforçando o protagonismo do Brasil no cenário internacional.

