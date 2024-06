Arte em Cores chega na fase final com a seleção de artistas para a produção dos painéis coletivos

O projeto Arte em Cores chega em sua fase final com a divulgação dos artistas selecionados para a produção dos painéis coletivos. Nesta 4ª edição da iniciativa, que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, foram selecionados 6 artistas no Pará e 6 artistas no Maranhão. “Após criteriosa avaliação, a comissão decidiu selecionar seis de cada estado, que representam diversidade e inclusão e estão em diferentes estágios de suas respectivas carreiras. Os selecionados também representam as diretrizes que orientam o Arte em Cores desde sua primeira edição. Isso enriquece muito o trabalho final”, explica André Amparo, coordenador do projeto.

No Pará, os artistas vão produzir o painel coletivo na cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, entre os dias 6 e 9 de junho deste ano. Na chamada fase de culminância, são 4 dias intensos de trabalho e muita colaboração entre artistas renomados e artistas em começo de carreira. “A culminância é um momento de muita troca de experiências entre os participantes, proporcionando vivências únicas através da arte. O Arte em Cores vai além de promover o trabalho dos artistas; ele também promove uma transformação significativa em suas vidas, e todos ajudam a contar a história do projeto”, revela André.

A lista com os nomes está disponível no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove. Além dos selecionados, o projeto divulga também os artistas suplentes.

Artistas selecionados(as) no Pará (em ordem alfabética):

– Ana Carolina Reis Ferreira Gomes (Ana) – Parauapebas

– Diana Serra Santos (Ártemis) – Canaã dos Carajás

– Elisvaldo Mendes de Lima (Vado Mendes) – Marabá

– Fiama Rodrigues Silva (Fiama) – Marabá

– Matheus Feitosa (Dash) – Parauapebas

– Yure Nicolau Ferreira Oliveira Goulart (Yure) – Parauapebas

Artistas suplentes no Pará (em ordem de classificação):

– Nhakbjere Kayapó (Kamila Kayapó) – Ourilândia do Norte

– Daniel Ferreira dos Santos (Daniel Ferreira) – Canaã dos Carajás

– Jonas Araújo Barros (Jonas Barros) – Marabá

– Benedito Sousa (Bino Sousa) – Marabá

HISTÓRICO

Desde 2020, o Arte em Cores dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais do Maranhão e do Pará, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, 7 grandes murais coletivos já foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA), que recebeu dois murais, e Parauapebas (PA).

A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística. Em 2024, o projeto chega à sua 4ª edição, dando continuidade ao histórico de sucesso na valorização da arte urbana. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

Imagens: Divulgação