ATAM de Benevides promove exame de faixas com sucesso

A Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], de Benevides, realizou com grande sucesso o Exame de Faixas de Karate Shotokan. A banca examinadora, composta pelo Diretor Técnico da ATAM, Prof. Roque Sergio, pela Sensei Adélia Rocha, Sensei Guilherme Macedo e Sensei Felipe Nunes e mais instrutores e representantes da SKIF Brasil, avaliou os alunos em suas habilidades físicas, técnicas e filosóficas.

A mudança de faixa é um momento importante no Karate Shotokan, pois representa o avanço do aluno em sua jornada marcial. A cerimônia consiste em uma avaliação e verificação de aprendizagem em que o aluno deve demonstrar que domina o conjunto de técnicas e conceitos teóricos referente ao seu nível. É necessário demonstrar as defesas, golpes, chutes, bloqueios, realizar demonstrações, responder a comandos em língua japonesa e perguntas sobre os processos históricos e filosóficos da arte marcial.

A ATAM busca alcançar um alto nível dos seus alunos de Karate e, para isso, realiza 1 exame de faixas em período de 12 meses, mantendo a qualidade técnica sempre acima da média. O processo é realizado de acordo com a regulamentação da CLK, atendendo às carências estabelecidas e com a bancada formada somente por faixas pretas acima de 3° Dan.

O professor Daniel Lobato, presidente da ATAM, destacou a importância da mudança de faixa no Karate Shotokan. “Estamos orgulhosos do desempenho de nossos alunos e comprometidos em continuar a oferecer treinamento de alta qualidade para ajudá-los a alcançar seus objetivos no Karate”, afirmou.

“A prática do Karate oferece muitos benefícios para crianças, jovens e adultos, incluindo o desenvolvimento físico, a coordenação motora, a flexibilidade, a força muscular, além do desenvolvimento emocional que ajuda a gerenciar o estresse e a ansiedade, promovendo uma melhor saúde mental”.

LISTA DE APROVADOS:

6° Kyu – Faixa Amarela

Allayna Frois

Anthony Souza

Arthur Silva

Benjamin Nascimento

Raphaella Souza

Victor Assunção

5° Kyu – Faixa Vermelha

Calebe Gama

Carmen Daniela

Laura Lima

Livia Barbosa

Ruan Araújo

Valdenis Santos

4° Kyu – Faixa Laranja

Benjamim Santos

Ian Silva

1° Kyu – Faixa Marrom

Túlia Monteiro

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Divulgação