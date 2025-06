ATAM realiza exame de faixas Dangai visando competições oficiais do calendário de 2025

A Associação Teixeira de Artes Marciais – ATAM de Benevides, seguindo com sua programação anual, realiza amanhã, domingo, 29, exame de faixas Dangai no Centro De Treinamento Daniel Lobato Fernandes de Artes Marciais, a partir das 8h. A banca examinadora será formada pelo diretor técnico da ATAM, Prof. Roque Sergio, 4° Dan, registrado na Federação de Karate do Estado do Pará e Confederação Brasileira de Karate, e professores convidados.

A mudança de faixa é um momento importante no Karate Shotokan, pois representa o avanço do aluno em sua jornada marcial. Durante a cerimônia, os alunos serão avaliados em suas habilidades técnicas, incluindo defesas, golpes, chutes, bloqueios e demonstrações. Além disso, eles também serão testados em sua compreensão dos conceitos filosóficos e históricos da arte marcial.

A ATAM vem se destacando no trabalho de formação de atletas de alto nível, agora vinculada ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), proporcionando uma estrutura sólida para o desenvolvimento de nossos atletas. Além disso, a ATAM também tem se comprometido com a inclusão social, oferecendo oportunidades para que pessoas de todas as idades possam praticar karate.

A prática de karate é fundamental para crianças, jovens e adultos, pois oferece benefícios físicos, mentais e emocionais.

Para as crianças, o karate ajuda a desenvolver a disciplina, a coordenação motora e a confiança, diminuindo a ansiedade. Para os jovens, é uma ótima maneira de manter a forma física e mental, além de aprender técnicas de defesa pessoal. Já para os adultos, o karate é uma excelente opção para reduzir o estresse e melhorar a saúde geral.

“Acreditamos que a prática de karate vai além da técnica, é uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal”, ressalta Daniel Lobato, Presidente da Associação Teixeira.

“Visando alcançar o mais alto nível dos nossos alunos de karate, nossa associação realiza apenas 1 exame de faixa por ano, dessa forma conseguimos manter a nossa qualidade técnica sempre acima da média. Realizamos o processo de acordo com a regulamentação da CLK, atendendo as carências estabelecidas e com a banca examinadora formada por faixas pretas acima de 3° Dan”, completou.

Além do exame de faixas, os alunos da ATAM participarão da 4° Copa Frutos do Karate na ilha de Mosqueiro, no dia 5 de julho. Essa competição faz parte do calendário da Federação de Karate do Estado do Pará e vale pontos para o ranking estadual 2025.

Imagem: Divulgação