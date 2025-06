Programação cultural continua neste sábado, no Parque da Cidade

A programação cultural do Parque da Cidade segue neste sábado, 28, em Belém, com o show gospel do cantor Cláudio Jr., às 18h. Nesse domingo, 29, às 17h, quem se apresenta é o Ponto de Cultura Heranças do Velho Chico. A iniciativa faz parte das ações integradas do Governo do Pará durante a abertura do Parque. O equipamento abriu as portas ao público na sexta-feira (27).

A agenda cultural se estende até o fim de julho, com atividades gratuitas sempre aos sábados e domingos, no fim da tarde, no anfiteatro do parque. Estão previstas apresentações de teatro, dança, música, manifestações da cultura popular e atrações voltadas ao público infantil.

No próximo sábado, 5 de julho, o público vai acompanhar o cortejo de boi com o grupo Veludinho, do Guamá, às 18h, seguido pelo show dos Vingadores do Brega, às 19h. No domingo, dia 6, a programação inclui o espetáculo cênico IN BUST, às 17h; a apresentação do pássaro junino Tem-tem, também do Guamá, às 18h; e o carimbó do grupo Sancari, às 19h.

No segundo fim de semana, no sábado, 12 de julho, a programação começa com a apresentação da Banda Pagode Gospel, às 17h, seguida pelo espetáculo de dança com a Companhia Mauro Santos, voltada a pessoas com deficiência, às 18h, e pelo show com o grupo parafolclórico Frutos do Pará, às 19h. No domingo, dia 13, a agenda traz o artista Pedro Bolha, às 17h, o cortejo do boi Marronzinho, às 18h, e o carimbó do grupo Coisas de Negro, às 19h.

Já no dia 19 de julho, sábado, a programação tem início mais cedo, às 16h30, com palhaçaria do grupo Notáveis Clowns. Em seguida, às 17h30, o teatro toma conta do palco com o espetáculo Juventude Gospel, do grupo MCAD Belém. Às 18h30, o pássaro junino Tucano se apresenta no espaço, e o encerramento será com o grupo Sabor Marajoara, às 19h30, em um show de ritmos regionais. No domingo, 20, o público confere o espetáculo cênico “Amazônia em lendas: a história dos seres e protetores das florestas”, às 17h; a roda de capoeira com Mestre Pantera, às 18h; e o show da cantora LOÊ, às 19h.

A programação se encerra no último fim de semana do mês. No sábado, 26 de julho, será apresentado o espetáculo cênico “Pará pai d’égua”, às 17h, seguido do carimbó com o grupo Iaçá, às 18h. A Bandinha do Riacho Doce se apresenta às 19h. No domingo, dia 27, a programação traz palhaçaria com Cleber Cajun, às 17h; oficina de boizinho, às 18h; e show com o grupo Charme do Choro, às 19h.

COP 30

A partir de agosto, o Parque da Cidade será repassado pelo Governo do Pará ao Governo Federal, que iniciará no local a montagem dos pavilhões das Zonas Verde e Azul da 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP30), promovida pela Organização das Nações Unidas e marcada para novembro, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Imagem: Raphael Luz