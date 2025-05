CÍRIO 2025 – Imagem Peregrina visita a 3ª região episcopal

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) segue com a agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais. Nos próximos dias 24 e 25 de maio, a Imagem estará em algumas paróquias de Belém, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, que compõem a região de São João Batista.

A visita inicia no sábado, dia 24 de maio, na Paróquia Santo Afonso, na Rodovia Artur Bernardes, a partir das 7h, percorrendo diversas paróquias que compõem esta região, como a Paróquia Divina Misericórdia, em Icoaraci, a partir das 13h30, e São José Esposo de Maria, em Outeiro, a partir das 17h30.

Durante a manhã do domingo a Imagem percorre a Paróquia São Francisco de Assis, em Outeiro, iniciando às 7h, e encerrando as visitas no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

A região episcopal de São João Batista tem como vigário o Padre Adalberto Brandão e é composta por 12 paróquias e uma área missionária, sendo elas a Paróquia Divina Misericórdia, em Águas Negras, Icoaraci; Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã; Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Outeiro; Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci; Paróquia Nossa Senhora do Livramento, no Paracurí, em Icoaraci; Paróquia Santa Teresa de Calcutá; Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Rodovia Artur Bernardes; Paróquia São Francisco das Ilhas, em Cotijuba; Paróquia São Francisco de Assis, em Icoaraci; Paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã; Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci; Paróquia São José Esposo de Maria, em Outeiro; e área missionária São Vicente de Paulo.

SOBRE AS VISITAS

Este ano, a Imagem Peregrina já realizou mais de 40 visitas, entre Belém, Ananindeua, Marituba, Fortaleza, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2024, foram realizadas, no total, 652 visitas, sendo cerca de 600 somente no Pará, incluindo os municípios da região metropolitana de Belém, Tailândia, Acará, Bragança, Capitão Poço, Castanhal, Paragominas, Santarém, Afuá, Bonito, Breves, Capanema, Concórdia do Pará, Moju, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro Bocas, Rurópolis e Salinópolis, com alguns municípios destes recebendo mais de uma visita da Imagem, como Santarém.

Programação:

DIA 24/05 – SÁBADO

07h – Paróquia Santo Afonso (Missa)

09h30 – Área Missionária São Vicente (Sem Missa)

11h30 – Paróquia São Francisco de Assis, Tapanã (Sem Missa)

13h30 – Paróquia Divina Misericórdia (Sem Missa)

15h30 – Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá (Com Missa)

17h30 – Paróquia São José Esposo de Maria (Sem Missa)

19h30 – Paróquia Imaculada Conceição, Outeiro (Vigília)

DIA 25/05 – DOMINGO

07h – Paróquia São Francisco de Assis, Estrada do Outeiro (Com Missa)

09h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Com Missa)

10h15 – Comunidade Nossa Senhora de Nazaré

11h – Paróquia Nossa Senhora do Livramento (Com Missa)

14h – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

18h – Retorno para a Basílica de Nazaré

PRÓXIMAS VISITAS:

14 e 15 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

30 e 31 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

02 e 03 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

04 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

29 e 30 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores Alubar, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally e Jefferson. E mais 81 apoiadores.

Texto: Rosana Pinto – Ascom DFN/Fotos: Bruno Nobre, Carlos Renan e Emanoel Ferreira – Ascom GNSN