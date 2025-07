Barco é interceptado na Baía do Guajará após denúncia de superlotação

Uma embarcação que fazia a travessia entre Belém e o Porto Arapari, em Barcarena, foi interceptada pela Capitania dos Portos na tarde desta sexta-feira (11), após denúncias de superlotação feitas por passageiros. O barco havia saído de um porto na Cidade Velha e foi abordado ainda no início do trajeto pela Baía do Guajará.

Relatos de tensão dentro do barco circularam nas redes sociais, com passageiros relatando aglomeração, falta de conforto e até crianças agitadas. “Tava todo mundo falando que o barco estava super super lotado e nenhuma atitude foi tomada”, disse a pedagoga Ângela Caripuna.

Vídeos gravados a bordo mostravam pessoas em pé, dividindo espaço com bagagens, e até escadas sendo usadas como assento improvisado.

A fiscalização foi realizada pela Capitania dos Portos com apoio da Artran (Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transportes). A contagem dos passageiros foi feita ainda dentro da embarcação para evitar tumulto.

Após cerca de uma hora e meia de fiscalização, o barco foi liberado para seguir viagem até Barcarena. Passageiros que não conseguiram embarcar ou que desembarcaram antes da fiscalização criticaram as condições do transporte hidroviário na região. “A gente não tem conforto, os banheiros não são adequados. É uma situação terrível”, afirmou Ângela.

Em nota, a Artran informou que não foi constatada superlotação e que a contagem faz parte de uma rotina de segurança. A embarcação tinha documentação regular e pôde seguir até o destino final.

Imagem: Reprodução G1 Pará