Bastidores: Textor convoca reunião com atletas após eliminação e diz que estará mais presente na rotina do Botafogo

Empresário americano se afastará do dia a dia do Lyon e nomeará substituto nos próximos dias

Por João Pedro Fragoso

— Rio de Janeiro

Os atletas, comissão técnica e funcionários do Botafogo devem conviver ainda mais com a presença de John Textor no dia a dia. Pelo menos foi essa a promessa do dono da SAF alvinegra em reunião feita na tarde do último sábado, após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras. O empresário americano convocou o encontro no hotel da delegação, na Filadélfia, para compartilhar um pouco do que acredita e deseja para o futuro do time.

De forma conceitual, John Textor voltou a falar no “Botafogo Way”, que é o modelo que acredita ser o ideal para a SAF, em questões administrativas, e para a equipe de Renato Paiva, em teor tático e de DNA. A ideia do americano é estar mais presente na rotina do alvinegro para fazer essa engrenagem funcionar ainda melhor.

Para isso, Textor afirmou que se distanciará do dia a dia do Lyon, clube que também compõe a Eagle Holding. O dono da SAF do Botafogo acredita que não soube lidar muito bem com as particularidades do futebol francês em termos administrativos e designará substitutos para ficarem à frente do time francês, rebaixado para a segunda divisão em virtude da má gestão financeira. A nomeação deve acontecer nos próximos dias.

No que diz respeito a Eagle Holding, John Textor continuará sendo o presidente e figura principal na tomada das principais decisões. Porém, o próprio não participará mais da rotina do Lyon, como costumava fazer lá e no Botafogo.

Foto: Vitor Silva/Botafogo