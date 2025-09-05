sexta-feira, setembro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Belém ferve com cultura neste fim de semana: Festival Se Rasgum, espetáculo com Renata Sorrah e muito mais

Belém se transforma em um verdadeiro polo cultural neste final de semana. Entre as programações mais aguardadas está o Festival Se Rasgum, que comemora seus 20 anos de história com shows imperdíveis no Porto Futuro, preparando o terreno para uma celebração musical autêntica e cheia de energia.

Outro destaque é o espetáculo de teatro envolvendo a talentosa Renata Sorrah, que faz parte dos eventos culturais pelo pará.

Além disso, o Festival Se Rasgum ganhou um novo status cultural: recentemente foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, uma honra que reforça seu valor como manifestação artística e identidade cultural da cidade.

Resumo cultural de destaque:

Festival Se Rasgum (20ª edição)  programação especial no Porto Futuro, com presença marcante de artistas regionais e muita música.

Espetáculo de Renata Sorrah  presença confirmada em peça que integra a programação cultural do fim de semana.

🎭 Teatro e Espetáculos

“Prima Facie” com Débora Falabella

Uma produção emocionante que estreia no Theatro da Paz, trazendo uma reflexão profunda sobre temas contemporâneos.

“A Última Sessão de Freud”

Uma peça que explora os últimos dias de Freud, em cartaz no Theatro da Paz.

🎶 Música e Shows

Festival Se Rasgum

Abertura neste fim de semana com apresentações de artistas locais e nacionais, celebrando a música independente.

Drops FIMS

De 3 a 5 de setembro, na Estação das Docas, com showcases, painéis e workshops focados na música independente brasileira e latino-americana.

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Além de sua tradicional gastronomia, o festival deste ano inclui shows de artistas locais, DJs e orquestras, ampliando a programação cultural.

Global Citizen Festival: Amazônia 2025

No dia 17 de setembro, Belém sediará este evento internacional com apresentações de artistas renomados, destacando a importância da preservação ambiental.

🎨 Exposições e Cultura Visual

Exposição “Travessia”

Em cartaz na Galeria Theodoro Braga, apresentando obras que dialogam com a identidade e cultura amazônica.

“Mil Marias e 18 ODS”

Uma exposição que aborda temas de gênero e sustentabilidade, também na Galeria Theodoro Braga.

🌍 Eventos Internacionais

Rota Criativa: COP 30

Um evento que conecta e fortalece os criativos paraenses, reunindo talentos locais para discussões e apresentações culturais.

Para mais detalhes e ingressos, você pode consultar os seguintes sites:

Theatro da Paz:https://www.theatrodapaz.com.br/

Palco Belém:https://palcobelem.com.br/

Bilheteria Digital:http://www.bilheteriadigital.com

Visit Belém:https://visitbelem.info/

Aproveite o melhor da cultura paraense neste setembro!

Imagem: Divulgação

