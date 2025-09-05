sexta-feira, setembro 5, 2025
Desde 1876
ESPORTE

Ao vivo | Amazonas x Remo | Série B | 05.09.25

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

A situação das equipes
O Amazonas precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. Após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, o time se encontra na 18ª posição, com 24 pontos, quatro a menos que o Botafogo-SP, a primeira equipe fora do Z-4. Mesmo com uma vitória, o clube amazonense não conseguirá sair da zona perigosa nesta rodada.

Uma curiosidade do confronto é a situação do zagueiro Iván Alvariño, que pertence ao Remo, mas está emprestado ao Amazonas. Para ele poder jogar contra seu clube de origem, o Amazonas precisará pagar uma multa contratual, cujo valor não foi divulgado. A diretoria da equipe ainda não informou se fará o pagamento.

O Remo vem de uma sequência de três jogos sem vencer, o que o afastou do G-4. Uma vitória contra o Amazonas já não garante a entrada da equipe na zona de acesso, e os resultados negativos recentes colocaram a posição do técnico António Oliveira em risco. Para a partida, o time contará com quatro novos reforços.

