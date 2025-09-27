sábado, setembro 27, 2025
Belém pode se tornar capital simbólica do Brasil durante COP30: entenda o projeto

Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados estabelece que Belém (PA) será a capital simbolicamente do Brasil entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, período em que ocorrerá a COP30.

A proposta  de autoria da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG)  já passou pela Câmara com 304 votos a favor e 64 contrários e agora segue para deliberação no Senado.

Durante os dias da conferência climática, os Três Poderes da República  Executivo, Legislativo e Judiciário  poderão funcionar em Belém.

Atos, despachos e documentos assinados nesse período serão datados como “Belém/PA”.

Ainda que a mudança seja de caráter simbólico, ela exige medidas práticas: deslocamento de equipes, logística administrativa e estrutura para receber órgãos federais na capital do Pará durante esse período.

Para os autores da proposta, a transferência simbólica da capital visa reforçar o protagonismo da Amazônia nas decisões nacionais e aproximar o debate climático das realidades locais.

O senador Beto Faro (PT-PA) afirmou que a aprovação terá “ampla maioria” no Senado, destacando o simbolismo político da medida.

Críticos, por sua vez, questionam os custos e a eficácia de uma capital temporária: transporte, hospedagens, instalações governamentais e estrutura de segurança são alguns dos pontos de atenção.

