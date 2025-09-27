sábado, setembro 27, 2025
Governador visita obras da nova ponte sobre o rio Guamá em São Domingos do Capim

O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve nesta sexta-feira (26) em São Domingos do Capim para acompanhar de perto o andamento das obras da ponte que cruzará o rio Guamá. A visita técnica mostrou que a construção está em estágio avançado e é considerada indispensável para melhorar a mobilidade e integração regional.

Durante a vistoria, o governador percorreu os canteiros de obra e conferiu várias fases da execução: fundações, estrutura de sustentação e lançamentos de vigas. Ele ressaltou que a ponte faz parte de um programa amplo de infraestrutura estadual, com intuito de fortalecer rotas logísticas, promover desenvolvimento e reduzir distâncias entre municípios ribeirinhos e áreas urbanas.

A nova ponte vai substituir ou complementar travessias fluviais que dependem de embarcações, trazendo ganhos em tempo, segurança e acesso mais amplo para transporte de pessoas, produtos agrícolas e serviços essenciais.

Helder Barbalho aproveitou o momento para afirmar que o governo está empenhado em cumprir cronogramas, assegurando que recursos para as obras sejam liberados e que os prazos previstos sejam cumpridos. Também compartilhou que já orientou secretarias de infraestrutura e logística para agilizar etapas administrativas e operacionais.

A expectativa é que a ponte entre em funcionamento ainda nos próximos meses, beneficiando diretamente milhares de pessoas que circulam entre São Domingos do Capim e municípios vizinhos, e contribuindo para dinamizar o comércio, a saúde e a integração social da região.

Imagem: Agência Pará

