Presidência da COP30 lança ferramenta em metaverso para ampliar participação global no debate climático

Em uma iniciativa ousada e digital, a Presidência da COP30 anunciou o lançamento de uma plataforma em metaverso com o objetivo de ampliar a participação nos debates climáticos para além das fronteiras físicas. A nova ferramenta permite que pessoas de todo o mundo interajam virtualmente com o evento, acessem áreas de conferência, experiências educativas e espaços de engajamento climático.

A proposta é democratizar o acesso à COP30, reduzindo barreiras logísticas, de custo ou geográficas, especialmente para comunidades vulneráveis ou remotas que nem sempre podem estar presentes presencialmente. Com avatares, ambientes 3D e interface imersiva, a ferramenta oferece uma réplica virtual de espaços do evento, auditórios, salas de debate, galerias de exposições e áreas culturais.

Além disso, espera-se que o metaverso funcione também como uma ponte entre os participantes físicos e os conectados no mundo inteiro, promovendo sessões híbridas, fóruns interativos, oficinas virtuais e áreas de networking. A iniciativa reforça que a crise climática é global  e que todas as vozes importam.

Esse tipo de ação inova o modelo tradicional de conferências internacionais e sinaliza que a COP30 quer ser pioneira também em utilização de tecnologia avançada como ferramenta de engajamento social e ambiental.

