Belém realiza evento inédito sobre glaucoma congênito na infância e reforça importância do diagnóstico precoce

Nesta segunda-feira (26), Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, Belém realizou um evento inédito reunindo mães de crianças diagnosticadas com glaucoma congênito, profissionais de saúde e gestores públicos e privados. O encontro aconteceu no auditório da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado integral.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e pela Associação das Mães de Glaucoma Congênito, o evento destacou a necessidade de construir uma rede de atendimento eficiente e sensível às necessidades das crianças e famílias afetadas.

“O glaucoma congênito é uma doença silenciosa e grave, que pode levar à cegueira se não tratada precocemente”, alertou o secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina. Atualmente, 32 crianças são acompanhadas pela rede pública de saúde em Belém, que oferece desde o tratamento cirúrgico até a reabilitação visual.

A fisioterapeuta Silviane Nascimento, mãe de uma criança com diagnóstico da doença e presidente da Associação das Mães de Glaucoma Congênito no Pará, reforçou a importância da união entre profissionais e famílias: “O glaucoma não espera. A cirurgia é fundamental, mas o acompanhamento especializado faz toda a diferença”.

A programação contou com palestras técnicas, relatos de experiências e orientações sobre o fluxo de atendimento, que começa na atenção primária e segue até os serviços especializados. Entre os destaques, a oftalmologista Dra. Isabela Almeida abordou os avanços no diagnóstico e tratamento, enquanto profissionais da UBS de Outeiro apresentaram práticas de estimulação visual precoce.

O evento representou um marco na saúde pública da capital paraense, reforçando o compromisso com o diagnóstico precoce e a ampliação do cuidado para crianças com glaucoma congênito.

Desde sua estreia em 2018, a artista acumula participações em importantes festivais do Norte e campanhas publicitárias nacionais. Seu álbum “Mandinga” (2022) foi eleito um dos 50 melhores do ano pela APCA e resultou também em um curta-metragem exibido em festivais de cinema.

Em 2024, Raidol lançou os singles “Imensidão”, com Juliana Sinimbú, e “Outra Vez”, com Viviane Batidão, consolidando ainda mais sua presença no cenário nacional, inclusive com indicação ao Prêmio Multishow.

Para Kaká, da Xaninho Discos, a participação no festival reforça a missão do Buena Onda: “Criar conexões, ampliar fronteiras e fortalecer vozes que merecem estar nos grandes palcos”.

A apresentação de Raidol promete ser uma experiência sensorial, unindo música, ancestralidade e visualidade, marcando mais um passo na afirmação das vozes amazônicas na cena contemporânea brasileira.

Imagem: Agência Belém