Radialista é executado a tiros dentro de rádio ao vivo em Abaetetuba

Na manhã desta terça-feira (27), a cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará, foi chocada pela execução do radialista, DJ e promotor de eventos Luís Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luisinho Costa. O crime aconteceu dentro da Rádio Comunitária Guarany FM, onde a vítima trabalhava e que tem como diretor seu pai, Bené Costa, figura tradicional no meio radiofônico regional.

Segundo testemunhas, homens armados e com capuzes invadiram a emissora e dispararam várias vezes contra Luisinho, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Há relatos de que os tiros foram ouvidos durante a transmissão ao vivo, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Luisinho deixa esposa e uma filha, e a motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil do Pará informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba estão investigando o caso, analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para identificar os suspeitos.

Imagem: Reprodução