Prefeitura de Belém lança Sala do Empreendedor COP 30 na Semana do MEI

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), participa da 16ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI), realizada de 26 a 30 de maio, na sede do Sebrae, em Belém. A ação marca o início dos serviços da Sala do Empreendedor COP 30, que será oficialmente inaugurada em setembro, no Solar da Beira.

Durante a Semana do MEI, seis servidores da Sedcon prestam atendimento diário das 9h às 19h, oferecendo orientações sobre abertura e regularização de empresas, cursos de capacitação e apoio para acesso a crédito e documentação.

“Essa Sala será um marco na parceria com o Sebrae e na preparação da cidade para a COP 30. É um compromisso da nossa gestão com o fortalecimento do empreendedorismo local”, destacou André Cunha, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Segundo Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, o espaço foi pensado para preparar os pequenos negócios da capital a oferecerem a melhor experiência aos visitantes da Conferência do Clima, em novembro.

O evento também é uma oportunidade para empreendedores buscarem informações. É o caso de Wilson Seabra, 68 anos, que viajou de Santa Luzia do Pará para buscar orientação sobre formalizar sua barraca de lanches. “Queremos legalizar para prosperar”, afirmou.

O número de MEIs no Pará segue em crescimento. São atualmente 328.577 registros no estado, sendo 99.037 em Belém. A maioria atua nos setores de serviços (46,20%) e comércio (38,22%).

A participação da Prefeitura na Semana do MEI reforça o apoio ao empreendedorismo e a preparação para a COP 30, com foco em qualificação e fortalecimento dos pequenos negócios locais.

Imagem: Agência Belém