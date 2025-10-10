sexta-feira, outubro 10, 2025
Belém vive fim de semana de fé e cultura com Círio, Festa da Chiquita e eventos ambientais

A capital paraense está em festa. Com a chegada do Círio de Nazaré, Belém se transforma em um grande palco de fé, música, arte e celebrações populares. A programação do fim de semana reúne desde o tradicional Arrastão do Círio até a irreverente Festa da Chiquita, passando também por ações ambientais como a Varanda pelo Clima, que conecta fé e sustentabilidade.

O Arrastão do Círio abre a programação cultural com muito ritmo e alegria. Blocos e bandas de percussão percorrem as ruas da cidade levando a energia contagiante da música paraense. É um momento em que tradição e modernidade se misturam, celebrando a cultura popular que faz do Círio um dos maiores eventos religiosos do país.

Já a Festa da Chiquita, no histórico Bar do Parque, é um dos eventos mais esperados do período. Misturando arte, humor e irreverência, a festa celebra a diversidade e marca o início da noite de sábado, logo após a Trasladação. O evento, que nasceu nos anos 1970, é símbolo de resistência cultural e da liberdade de expressão em Belém.

Além da religiosidade e da folia, o fim de semana também tem espaço para a reflexão ambiental. A Varanda pelo Clima reúne artistas, pesquisadores e ativistas em debates e apresentações que chamam atenção para a importância da Amazônia e o papel de Belém como sede da COP30, em 2025.

Feiras criativas, apresentações de grupos locais e exposições artísticas completam a agenda, movimentando o centro histórico e os espaços culturais da cidade.

Durante o Círio, Belém mostra sua força: uma cidade que acolhe, celebra e inspira. Entre a fé e a arte, a capital paraense vive dias de emoção e encontros que reafirmam seu papel como coração cultural da Amazônia.

Imagem: Oliver Kornblihtt/ Mídia NINJA

