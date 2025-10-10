sexta-feira, outubro 10, 2025
SEGURANÇA

Motorista de caçamba é preso em flagrante delito por descarte de lixo às margens do Tucunduba

Um motorista de caminhão foi preso pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ao ser flagrado no momento em que despejava lixo às margens da avenida Tucunduba, no bairro do Guamá, ontem, quinta-feira, 09. “O veículo estava lançando uma carga de madeira e o motorista foi preso em flagrante. O caminhão foi apreendido e o condutor permanece detido na delegacia. O crime é inafiançável, e o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira”, detalhou o coronel Marco Lopes.

O crime é tipificado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê pena de até cinco anos de reclusão e multa para quem causar poluição de qualquer natureza ou fizer o descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

A área onde ocorreu o flagrante, próximo ao Residencial Liberdade, é considerado um ponto crítico de descarte ilegal e já recebeu diversas ações da Prefeitura Belém de limpeza, mas o despejo continuou. Por isso, virou alvo de uma operação de fiscalização para coibir o crime ambiental com apoio da Guarda Municipal de Belém, sob a coordenação do coronel Marco Lopes.

Forças de segurança mobilizadas

De acordo com o coronel, a operação conta com 20 agentes da Guarda Municipal que atuam diariamente sob a coordenação da Sezel. Os pontos de fiscalização incluem trechos das avenidas Tucunduba, Perimetral e Bernardo Sayão com alto índice de descarte irregular.

O coordenador informou ainda, que, devido ao aumento das ocorrências, as polícias Civil e Militar foram acionadas para atuar em conjunto com as equipes da Sezel e assegurar a prisão em flagrante dos envolvidos no descarte ilegal, inclusive durante a noite, quando muitos casos vinham sendo registrados.

Desde o início da ação, no final de setembro, já são dez pessoas por descarte irregular, sendo oito delas em flagrante, segundo segundo o coordenador do trabalho, coronel Marco Lopes.

As prisões pelo crime de descarte de lixo foram registradas nas delegacias do Guamá, Terra Firme, Ademapa e na Delegacia de Meio Ambiente.

Mais de 600 toneladas de lixo retiradas

“Essa operação foi determinada pelo secretário Cleiton Chaves após a limpeza completa do Residencial Liberdade e de toda a avenida Tucunduba, que estava tomada por lixo. Apenas nesse trecho foram retiradas cerca de 60 caçambas de 10 toneladas, o que corresponde a 600 toneladas de resíduos. Agora, a prioridade é fiscalizar e punir quem insiste em descartar lixo de forma criminosa, especialmente nas margens do rio Tucunduba”, frisou o coronel Marco Lopes.

BELÉM EM ORDEM

A operação de fiscalização é coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e integra as ações do programa Belém em Ordem, com o objetivo de reduzir pontos de lixo na cidade, garantir mais segurança sanitária e conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos.

Fonte e imagem: Agência Belém

