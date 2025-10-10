Círio na Estação 2025: Anfiteatro da Estação das Docas recebe centenas de fiéis no primeiro dia de celebrações

O primeiro dia do Círio na Estação 2025 foi marcado por uma grande mobilização de fiéis no Anfiteatro da Estação das Docas, em Belém. Centenas de pessoas ocuparam o espaço para participar das atividades culturais e religiosas programadas para o evento.

O projeto “Círio na Estação” tem como objetivo descentralizar as festividades do Círio de Nazaré, levando-as para diferentes pontos da cidade e permitindo que mais pessoas possam participar das celebrações. Além disso, o evento busca promover a cultura local e fortalecer o turismo religioso na região.

Durante o primeiro dia, os participantes puderam desfrutar de apresentações musicais, danças tradicionais e outras manifestações culturais que celebram a fé e a religiosidade popular. O ambiente acolhedor e a programação diversificada contribuíram para o sucesso do evento, que promete atrair ainda mais público nos próximos dias.

O Círio na Estação 2025 é uma oportunidade para os fiéis vivenciarem a espiritualidade do Círio de Nazaré em um ambiente diferente, mas igualmente carregado de significado e devoção.

Imagem: Agência Pará