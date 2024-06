Beleza, cultura e diversidade: Miss Caipira da Diversidade 2024 chega à sua grande final!

Nesta próxima sexta-feira (28), ocorre o concurso que elegerá a “Miss Caipira da Diversidade”. A disputa integra a programação do ‘’Arraial de Todos os Santos: o maior arraial da Amazônia”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP). As performances começam a partir das 19h, na Arena Dona Graça, no Centur. A entrada é gratuita.

A disputa pelo título de “Miss Caipira da Diversidade” envolve 50 candidatas vindas de diferentes regiões do Pará. A premiação do concurso soma R$ 3 mil. Serão premiadas as três primeiras colocadas que serão avaliadas e classificadas segundo os critérios: conjunto, coreografia e traje.

PROGRAMAÇÃO – O concurso “Miss Caipira da Diversidade” integra a programação do “Arraial de Todos os Santos: o maior arraial da Amazônia” que seguirá até o dia 30 de junho. A programação completa pode ser conferida aqui.

Este ano, o Arraial de Todos os Santos homenageia Mestre Verequete, referência no carimbó, e Dona Graça, que por muitos anos participou do Concurso Estadual de Quadrilhas com sua quadrilha, a “Rainha da Juventude”.

Uma das homenagens que os artistas recebem, este ano, é ver seus nomes nos espaços da programação do grande arraial. A Praça do Artista, um dos espaços do Centur, está com o nome “Palco Verequete”. Já a Praça do Povo, onde ocorrem as apresentações, se tornou a “Arena Dona Graça”.

Serviço:

Concurso Miss Caipira da Diversidade

Data: 28 de junho

Horário: a partir das 19h

Local: Arena Dona Graça (Praça do Povo)

Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 650 – Nazaré, Belém (Centur)

Entrada Gratuita

