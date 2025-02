Bloco do Livro promovido pela Fundação Cultural do Pará, apresenta o Carnaval Literário no Curro Velho

Biblioteca Carmen Souza promove atividade gratuita com oficinas, contação de histórias e brincadeiras

A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza nesta quarta-feira (26), às 14h, por meio do Curro Velho, o Bloco do Livro, evento ocorrerá na Biblioteca Carmen Sousa. A programação inclui diversas atividades, como contação de histórias, brincadeiras e oficinas de instrumentos de Carnaval, de forma gratuita.

O Curro Velho, em Belém do Pará, é um espaço cultural que se destaca por suas atividades artísticas e educativas, especialmente durante o Carnaval. Conhecido por fomentar a cultura popular, o local promove oficinas de confecção de máscaras, estandartes e adereços, além de incentivar a participação da comunidade em desfiles e manifestações carnavalescas. O Carnaval do Curro Velho valoriza a criatividade e a identidade amazônica, reunindo crianças, jovens e adultos em uma festa colorida e vibrante.

Serviço: Bloco do Livro na Biblioteca Carmen Sousa. Dia 26 de fevereiro (quarta-feira), às 14h no Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, Bairro do Telégrafo.

Foto: Arthur Andrade