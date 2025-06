Brasileiro expulsa zagueiro do Real Madrid em tempo recorde no Mundial

Asencio recebeu o cartão vermelho de Ramon Abatti Abel

Luccas Oliveira, da CNN

A partida entre Real Madrid e Pachuca, neste domingo (22), pelo grupo H da Copa do Mundo de Clubes, teve a expulsão mais rápida do torneio, até aqui. E quem aplicou foi um árbitro brasileiro.

Aos 6 minutos de jogo, o zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, fez falta no venezuelano Salomón Rondón, do Pachuca. Como era o último homem, o defensor espanhol de 22 anos recebeu o cartão vermelho.

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi o responsável por expulsar Asencio, que nem chegou a reclamar do cartão, já que a infração era clara.

O catarinense Abatti Abel é um dos dois árbitros brasileiros presentes no Mundial dos Estados Unidos. O outro é o experiente Wilton Pereira Sampaio, goiano que já apitou Copa do Mundo.

A expulsão complicou a vida do Real Madrid, que havia empatado na estreia do Mundial com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Caso volte a tropeçar contra o Pachuca, o gigante espanhol corre risco de eliminação.

Segundo vermelho de Ramon Abatti Abel no Mundial

O árbitro brasileiro já havia aplicado um cartão vermelho contra um jogador de um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes. Foi na primeira rodada, no jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca.

Abatti Abel expulsou, no fim do jogo, o jovem Rico Lewis, do City, por ter acertado o pé no rosto de um adversário, após dividida. O cartão chegou a ser criticado por Pep Guardiola em entrevista pós-jogo.

“Ele tocou na bola, com os dois pés no chão. Ele não teve a intenção de fazer aquilo. É isso”, disse Guardiola.

Michael Owens/Getty Images