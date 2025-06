Vôlei: Brasil vence a Turquia e se aproxima da liderança na Liga das Nações

Seleção Brasileira Feminina mostrou confiança ao bater um dos melhores times da competição

Da CNN

O Brasil venceu a Turquia por três sets a um neste domingo (22), parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15, em jogo válido pela oitava rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

As adversárias estavam invictas no torneio, ou seja, um triunfo gigante para a equipe de José Roberto Guimarães. Com o resultado, a Seleção Brasileira subiu para a segunda posição, atrás apenas da líder Itália, que esbanja 100% de aproveitamento.

O próximo compromisso do Brasil na competição será no dia 7 de julho, quando enfrenta a Bulgária, que faz campanha instável.

Como foi o jogo?

As brasileiras não se intimidaram com a arena lotada em Istambul e foram dominantes no duelo contra as turcas. Ana Cristina deu mais um show, embora o destaque fique por conta da defesa do Brasil. José Roberto ainda lançou Gabi no time titular, mais uma boa notícia para a capitã.

A Seleção Brasileira sempre teve o controle do jogo e, mesmo quando perdeu um set, não se abalou e continuou jogando com muita confiança. Tanto que, na parcial derradeira, o Brasil amassou e venceu por dez pontos de diferença.

Cada vez mais encaixada, a equipe de José Roberto Guimarães está entre as melhores da Liga das Nações.

Divulgação/CBV