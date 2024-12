Cabanagem: Incêndio causa prejuízos em loja de materiais de construção

Um incêndio de grandes proporções deflagrou em um estabelecimento comercial dedicado à venda de materiais de construção, localizado na Avenida Independência, bairro da Cabanagem, em Belém, na manhã desta sexta-feira (20).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma densa nuvem de fumaça cercando o local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Não foram registradas vítimas. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência.

Noticia em atualização

Foto: Reprodução Redes Sociais