Cabrini, da mesma equipe de Som da Liberdade, estreia nos cinemas

Nesta quinta-feira (28), o longa Cabrini chega aos cinemas de todo o Brasil. Com distribuição da Paris Filmes em parceria com a 360 Way Up, o longa apresenta pela primeira vez nos cinemas a história de Francesca Cabrini, a Padroeira dos Imigrantes.

Do mesmo diretor, roteirista e produtores de Som da Liberdade, o drama biográfico acompanha a imigrante italiana Francesca Cabrini (Cristiana Dell’Anna), que chega em Nova Iorque no ano de 1889 e se depara com uma triste realidade de desigualdade e falta de assistência para os mais vulneráveis da sociedade.

Ela, então, embarca em uma ousada jornada para convencer o prefeito a fornecer moradia e auxílio médico a centenas de crianças órfãs. Mesmo com a saúde debilitada, Cabrini usou sua mente empreendedora para construir um império de esperança diferente de tudo que o mundo já vira até então.

– Cabrini é uma produção de 35 milhões de dólares. Ele conta a história de uma mulher que acima de tudo tinha uma visão e uma missão, um chamado de Deus, que era cuidar dos imigrantes, dos órfãos. Ela não aceitou não como resposta e isso motiva muito. Precisamos aprender com ela – contou Ygor Siqueira, da 360 Way Up, ao Pleno.News.

Em sua trajetória, Cabrini fundou dezenas de hospitais, orfanatos e escolas. Ela foi canonizada em 1946 pelo papa Pio XII e tornou-se a primeira cidadã americana a ser nomeada santa, além de ganhar o título de Padroeira dos Imigrantes.

