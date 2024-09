Calculadora INSS: descubra o valor da aposentadoria

Visando ajudar você a descobrir quanto irá receber após se aposentar, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece, através do aplicativo “Meu INSS” e do seu site, uma ferramenta que permite calcular automaticamente o tempo de contribuição necessário e o valor do benefício. Esse serviço, conhecido como “Simular Aposentadoria”, também possibilita saber quantas contribuições ainda faltam para você adquirir o direito ao merecido descanso, além de calcular quanto tempo falta para atingir as idades mínimas exigidas por lei.

É importante destacar que a calculadora está atualizada conforme as novas regras estabelecidas na última reforma da Previdência, ocorrida em 2019. No entanto, caso você encontre algum dado incorreto ou tenha dúvidas, é sempre recomendável buscar o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário.

Como funciona a calculadora do INSS?

O sistema da calculadora do INSS opera de forma bastante intuitiva. São sete cálculos diferentes disponíveis para determinar a elegibilidade à aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição. A ferramenta faz uma busca automática de todos os vínculos do segurado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Se algum contrato de trabalho ou carnê não for encontrado pelo sistema, há a possibilidade de incluir essas informações manualmente. Essa funcionalidade garante que o segurado tenha um panorama mais completo e preciso da sua situação previdenciária.

Passo a passo para usar a calculadora da aposentadoria

Ficou curioso e quer saber como utilizar a calculadora do INSS? O processo é simples e pode ser realizado de forma totalmente online, seja pelo aplicativo em seu smartphone ou pelo site no computador. Veja abaixo o passo a passo para realizar a consulta:

Baixe o aplicativo “Meu INSS” no seu celular ou acesse o site do INSS pelo computador; Faça login utilizando sua conta Gov.br, inserindo seu login e senha; No sistema, clique na opção “Simular Aposentadoria”; A simulação será gerada automaticamente, considerando tanto as regras antigas quanto as de transição, levando em conta o tempo de contribuição e a idade, além do valor do benefício; Verifique os seus dados e confira o demonstrativo que simula as condições para a aposentadoria; isso não garante o benefício, mas oferece uma ideia sobre o que falta; Se houver alguma informação faltando, é possível adicionar e corrigir dados no demonstrativo. Depois, clique em recalcular. Lembre-se que podem ser solicitados documentos para comprovação dos períodos declarados, além da identificação do requerente; Assim que a simulação indicar que os requisitos foram atendidos em alguma categoria, você pode solicitar formalmente o benefício junto ao INSS.

Quais são as vantagens de usar a calculadora do INSS?

Utilizar a calculadora do INSS oferece várias vantagens para o segurado. Primeiramente, ela facilita o planejamento da aposentadoria, permitindo que você tenha uma visão clara e atualizada sobre o tempo de contribuição e o valor estimado do benefício. Além disso, essa ferramenta auxilia na identificação de possíveis pendências ou inconsistências no cadastro, possibilitando a correção antecipada dos dados.

A calculadora também é um recurso valioso para aqueles que estão próximos da aposentadoria, ajudando a calcular com mais precisão o momento ideal para fazer o pedido. Ela compila informações de forma prática, permitindo ajustes manuais quando necessário, o que proporciona uma estimativa mais realista e personalizada.

Como a ferramenta facilita a vida do segurado?

A praticidade é um dos maiores benefícios da calculadora do INSS. A possibilidade de realizar todos os cálculos e ajustes de maneira remota, sem a necessidade de se dirigir a uma agência do INSS, representa uma grande economia de tempo e esforço.

A ferramenta, além de ser fácil de usar, fornece informações valiosas de forma rápida e segura. Isso torna todo o processo de planejamento previdenciário menos burocrático e mais acessível, ajudando você a tomar decisões informadas sobre o seu futuro financeiro.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Depositphotos.com / rafapress