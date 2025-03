Campeonato Mundial de Esqui Livre e Snowboard da FIS 2025: Zoe Atkin vence o primeiro título mundial de halfpipe de esqui livre feminino e completa o conjunto de medalhas

A sensação britânica do esqui estilo livre somou o ouro no halfpipe no domingo (30 de março) em Engadina, Suíça, ao bronze e à prata que conquistou em 2021 e 2023, respectivamente.

A esquiadora britânica de estilo livre Zoe Atkin colocou a cereja no topo de uma temporada brilhante ao conquistar seu primeiro título mundial de halfpipe em Engadina, Suíça, no domingo (30 de março).

Foi a terceira vez que Atkin completou o conjunto de medalhas no Campeonato Mundial de Estilo Livre, somando-se ao bronze que conquistou em 2021 e à prata de 2023.

A jovem de 22 anos mostrou nervos de aço ao lutar para sair do nono lugar na primeira corrida até o primeiro lugar com uma excelente segunda e última tentativa.

Atkin não conseguiu completar sua rotina durante a primeira rodada, com Li Fanghui, da República Popular da China, assumindo a liderança com uma pontuação máxima de 90,25.

Mas o britânico superou a decepção da primeira corrida e fez uma rotina vencedora, marcando 93,50.

O campeonato chegou a um final adequado com uma disputa entre as duas melhores esquiadoras desta temporada, com Li relegada ao segundo lugar antes de sua tentativa final.

Li, que dividiu o título geral da Copa do Mundo com Atkin, fez um esforço valente para recuperar o primeiro lugar, mas ficou muito aquém.

A ás chinesa melhorou com sua segunda corrida, recebendo 93,00 dos juízes para terminar apenas 0,50 pontos atrás de Atkin. Cassie Sharpe, do Canadá, terminou em terceiro lugar com uma pontuação de 88,00.

“Isso significa tudo para mim! Fiquei em terceiro (2021) e em segundo (2023). Nesta temporada, eu estava tipo, ‘Quer saber? Quero ir para o ouro’. Então, eu me esforcei muito nesta temporada para tentar meu novo truque lá”, Atkin disse à FIS depois.

“Ser capaz de pousar na minha segunda corrida com toda essa pressão e me tornar o campeão mundial significa muito para mim. Estou tão animado!”

Final do halfpipe de esqui livre feminino – Campeonato Mundial de Estilo Livre de 2025 Engadina

Zoe Atkin (GBR) – 93,50 Li Fanghui (CHN) – 93,00 Cassie Sharpe (CAN) – 88,00 Rachael Karker (CAN) – 86,25 Svea Irving (EUA) – 83,25 Chen Zihan (CHN) – 79,25 Zhang Kexin (CHN) – 71,75 Liu Yishan (CHN) – 69,75 Thomas Mischa (NZL) – 56,00 Kate Gray (EUA) – 52,25 Amy Fraser (CAN) – DNS Dillan Glennie (CAN) – DNS

(Imagens Getty 2025)

Por

Ockert De Villiers