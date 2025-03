Ministério do Esporte e ONU Mulheres firmam parceria para combater discriminação e violência no ambiente esportivo

Ministério do Esporte e a ONU Mulheres firmaram na última quinta-feira (26.03) uma parceria para desenvolver ações conjuntas que propiciem a igualdade de oportunidades e a eliminação da discriminação e violência contra mulheres e meninas no ambiente esportivo. A pauta defendida pelo Ministério do Esporte vem sendo discutida nos diversos órgãos governamentais em razão das inúmeras barreiras que limitam o acesso e progresso das mulheres no campo esportivo.





Para oferecer oportunidades e combater esses tipos de crimes, o MEsp vem trabalhando para fortalecer o acesso a conhecimentos e às melhores práticas sobre igualdade de gênero no esporte, em parceria com órgãos governamentais, entidades esportivas, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e organismos internacionais. A parceria entre MEsp e ONU Mulheres representa um marco importante no avanço da agenda da igualdade de gênero no esporte no Brasil.

Ao investir na equidade de gênero no esporte, o MEsp promove a justiça e melhores oportunidades de vida para meninas e mulheres, ao mesmo tempo em que se constrói uma sociedade mais justa e inclusiva.”

André Fufuca

Ministro do Esporte

“Fomentar ações direcionadas a combater as desigualdades no ambiente esportivo é prioridade do ministério. Essas iniciativas são fundamentais não apenas para promover a justiça social, mas a saúde, o bem-estar e o empoderamento das mulheres. Ao investir na equidade de gênero no esporte, o MEsp promove a justiça e melhores oportunidades de vida para meninas e mulheres, ao mesmo tempo em que se constrói uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.



Segundo Fufuca, essa parceria reconhece o esporte não apenas como um direito humano fundamental, mas também como uma ferramenta poderosa para promover a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento social.



“O esporte tem o potencial de enfrentar estereótipos e normas sociais adversas, promover a saúde e o bem-estar, facilitar o acesso à educação e fomentar habilidades de liderança e trabalho em equipe. Para que esse potencial seja realizado, é crucial que todo o ecossistema esportivo atue em conjunto, estimulando mulheres e meninas em toda a sua diversidade para que tenham igualdade de oportunidades para participar e se beneficiar do esporte em todas as instâncias”, concluiu o ministro.



Reconhecida por implementar políticas eficazes para o enfrentamento da violência e do assédio, a ONU Mulheres destaca-se na sua atuação e compromissos firmados com os parceiros na adoção de boas práticas e na cultura da prevenção e enfrentamento ao assédio e abuso sexual.

“Estamos dando mais um passo essencial para garantir que mulheres e meninas em toda a sua diversidade tenham igualdade de oportunidades no esporte. Por meio de ações conjuntas, vamos trabalhar para derrubar barreiras de gênero e desconstruir as normas sociais que historicamente afastam meninas do esporte, usar o poder do esporte para promover os direitos das mulheres, além de ampliar a presença delas na liderança esportiva e fortalecer o ecossistema esportivo com treinamentos e boas práticas. Assim, buscaremos promover mudanças estruturais que tornarão o esporte brasileiro um ambiente cada vez mais seguro, inclusivo e igualitário para todas”, afirmou Ana Carolina Querino, representante-interina da ONU Mulheres no Brasil.



Assessoria de Comunicação – Ministério do Esporte

Foto: Mariana Raphael/MEsp