terça-feira, agosto 26, 2025
Desde 1876
COP 30

Capacita COP30 lança 12º ciclo de qualificação com mais de 680 vagas em setembro

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), anunciou o lançamento do 12º ciclo do programa Capacita COP30, com início das aulas previsto para 1º de setembro. O programa oferece mais de 680 vagas distribuídas em 17 cursos presenciais nas áreas de turismo, hospitalidade, comunicação e idiomas. As inscrições estão abertas na plataforma oficial do programa: www.capacitacop30.pa.gov.br.

Os cursos são oferecidos em seis municípios paraenses, incluindo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal e Abaetetuba. O objetivo é qualificar profissionais para atender à demanda gerada pela realização da COP30 em Belém, além de promover o desenvolvimento regional por meio da capacitação da população local.

O programa já capacitou mais de 30 mil pessoas desde o seu lançamento e continua a oferecer oportunidades de qualificação profissional para os paraenses. Os interessados devem acessar a plataforma oficial para verificar os cursos disponíveis e realizar a inscrição.

Imagem: Agência Pará

