CÍRIO 2025

Berlinda do Círio de Nazaré passa pela restauração mais completa dos últimos 10 anos

A berlinda que carrega a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas principais procissões do Círio está passando pela restauração mais completa dos últimos 10 anos. O processo inclui melhorias na estrutura arquitetônica, elétrica, de iluminação e no sistema de freios, visando preservar este símbolo de fé e tradição para as próximas gerações.

A berlinda foi confeccionada em 1964 pelo escultor João Pinto, em estilo barroco e esculpida em cedro vermelho. Desde então, ela conduz a imagem original da Virgem de Nazaré, ornamentada com flores naturais, sobre um carro com pneus, puxado pela corda conduzida pelos fiéis.

Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025, destaca a importância deste restauro: “A berlinda é muito mais que um carro que transporta a imagem de Nossa Senhora. Ela é um símbolo de fé, tradição e história para o povo paraense. Este restauro é um cuidado necessário para preservar nosso patrimônio cultural e espiritual”.

A restauração está sendo realizada pela Link Engenharia, empresa especializada em obras de preservação, que também conduz o restauro e conservação da Basílica Santuário de Nazaré.

O Círio de Nazaré 2025 é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Imagem: Divulgação DFN

