Primeiro caso humano de parasita comedor de carne é confirmado nos EUA

Um caso raro de infecção por um verme parasita que se alimenta de tecido vivo foi confirmado nos Estados Unidos. A miíase causada pela mosca-varejeira-do-novo-mundo (espécies do gênero Cochliomyia) foi detectada em um paciente que havia retornado de El Salvador, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. O caso foi oficialmente confirmado em 4 de agosto.

A varejeira-do-novo-mundo é um parasita que normalmente afeta o gado, mas pode infectar humanos, especialmente aqueles com feridas abertas ou que viajam para regiões rurais da América do Sul e do Caribe, onde o inseto é mais comum. Ao contrário de outros tipos de berne, que se alimentam de tecido morto, as larvas desta mosca devoram tecido vivo, tornando a infestação especialmente agressiva.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) investigaram o caso em parceria com o departamento de saúde de Maryland. Andrew Nixon, porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, afirmou que este é o primeiro caso humano de miíase por varejeira-do-novo-mundo associado a viagens identificado nos EUA.

O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (USDA) também acompanha a situação, junto com agências agrícolas, o Departamento de Estado e a FAO, devido ao risco que a mosca representa para rebanhos. Um surto entre animais poderia causar prejuízos econômicos severos, estimados em mais de US$ 100 bilhões, alertou o USDA.

Apesar da gravidade do caso, as autoridades afirmam que o risco para a população nos Estados Unidos continua “muito baixo”.

