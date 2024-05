Carlos Santos e Aline Santos visitam a plataforma do Pablo Marçal

O empresário, comunicador, ex-governador e youtuber Carlos Santos e sua esposa, Aline Santos, visitaram a plataforma internacional de Pablo Massar, onde foram ver de perto a mega campanha realizada em busca de donativos para os flagelados com as enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, foi feito um vídeo mostrando não apenas a visita do ilustre casal, como também, o tamanho do espaço reservado para o recebimento de tantas doações.

Como exímio comunicador que é, Carlos Santos aproveitou para fazer uma live que já está em seu canal no Youtube. Na live, ele mostra a grandeza da plataforma do Pablo Massar e destaca a campanha então realizada.

O local reservado para as doações é considerável. Pois bem, todo o espaço está ocupado por donativos vindos de todas as partes. “Isto mostra a vontade de ajudar que as pessoas têm; mostra a bondade de coração, a solidariedade, o carisma do povo brasileiro que está sempre disposto a correr em socorro dos mais necessitados. Nossos irmãos gaúchos experimentam uma situação desconfortável e todo o Brasil está com os olhos voltados para o Rio Grande do Sul. Isso é bom, isso é fantástico”, comenta o ex-governador paraense que, com dona Aline Santos, ficou encantado de ver a grandeza das pessoas traduzidas de forma concreta na plataforma do Pablo.

