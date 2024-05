Diretoria do Círio organiza Quermesse Mariana a partir de sábado, dia 25 de maio

Lançada em 2022 com o objetivo de levar o conceito e realização do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano, além de outubro, reunir as famílias na Praça Santuário e evangelizar, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza pela terceira vez a Quermesse Mariana, na Praça Santuário, no período de 25 a 31 de maio, de 18 às 22h.

O evento terá atrações musicais, barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação, com apoio do Sebrae e da Fundação Cultural do Pará (FCP). Durante o período da Quermesse também ocorrem outros momentos que já fazem parte da agenda de eventos que antecedem o Círio: a descida e subida da Imagem Original ao Glória e a apresentação do Cartaz do Círio 2024, um dos momentos mais aguardados pelos devotos.

Também durante a Quermesse volta o projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos, grupos de pesquisa, estudantes e jovens voluntários para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano.

CARTAZ DO CÍRIO

Sobre o Cartaz, a previsão é que a peça seja apresentada ao grande público por volta de 19h30, do dia 31 de maio, na Praça Santuário. Uma das principais funções do cartaz é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz é feita em uma grande estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes.

De acordo com a DFN, o cartaz terá tiragem de 900 mil exemplares. Após a apresentação, o Cartaz será vendido na loja Lírio Mimoso, ao custo de três reais a unidade.

CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Hydro, Reinafarma, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções e Jefferson. E mais 60 apoiadores.

Serviço:

Quermesse Mariana: de 25 a 31 de maio, de 18 às 22h, na Praça Santuário

Missa de encerramento da Novena Mariana e descida da Imagem Original: dia 26 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Missa de coroação de Nossa Senhora e subida da Imagem Original: dia 31 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Apresentação do Cartaz do Círio 2024: dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

Encerramento da Quermesse Mariana: dia 31 de maio

ENTRADA GRATUITA

Programação musical da Quermesse (na Concha Acústica)

25/05 – 18h – Banda da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

19h – Beto Penafort

20h – Joba e Banda

26/05 – 18h – Amanda Furtado

19h – Wagner Fernandes

20h – Ricardo Ramos

27/05 – 19h – Mário Mousinho

20h – Tomarock

28/05 – 19h – Júnior Almeida

20h – César e os Caras

29/05 – 19h – INCANTUS

20h – Beto Penafort

21h – Ricardo Ramos

30/05 – 19h – Allan Cauê

20h – Amanda Ramos

21h – Joba e Banda

31/05 – 19h30 – Amazônia Jazz Band

20h30 – Caju

Imagem: Arquivo Ascom DFN