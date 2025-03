Carnaval longe da folia: Sossego é o que não falta em todas as regiões do país para relaxar

Nem só de bloquinho de carnaval ou desfiles de escolas de samba vive o brasileiro no Carnaval. É grande o cordão de pessoas que fazem de tudo para fugir da folia nesse período. Do sossego das montanhas ao relaxamento nas praias mais calmas, o Brasil tem alternativas perfeitas para quem deseja escapar do barulho e da folia.

A Agência MTur separou, de Norte a Sul do país, alguns lugares tranquilos e cheios de charme para quem quer curtir o feriado de carnaval longe da agitação. Confira!

JALAPÃO (TO)

Um destino cheio de natureza. Por lá, a quase totalidade dos pontos turísticos é ligada ao verde e, claro, ao relaxamento. Com paisagens fantásticas, entre dunas, cachoeiras e fervedouros, a região encanta os visitantes em todos os roteiros, com destaque especial para o Parque Estadual do Jalapão. A partir de Palmas (TO), é possível chegar de carro nesse paraíso e ainda aproveitar o caminho, usando a estrada que passa pela Chapada dos Veadeiros.

PIRENÓPOLIS (GO)

Se você mora em Brasília ou Goiânia e entorno, ou simplesmente está visitando no carnaval, mas não deseja grandes agitações, essa região tem ótimas opções para relaxar no carnaval. Pirenópolis é uma delas. Com a beleza das ruas de paralelepípedo e da arquitetura colonial, a cidade é um convite para um passeio cheio de charme e de história. Além disso, oferece diversas cachoeiras e trilhas para os aventureiros. A charmosa cidade também é conhecida por seus festivais culturais e a deliciosa comida típica goiana. O acesso de carro é a partir de Brasília e demais regiões de Goiás.

ALTER DO CHÃO (SANTARÉM – PA)

Paia sazonal do Pará, é um destino único na Região Amazônica. Nesse período do carnaval é o início do inverno, com chuvas intensas e frequentes. O rio Tapajós está cheio e as praias de água doce estão em todos os lugares. Há muitos roteiros para o visitante explorar, como o passeio na “Floresta Encantada do Caranazal”, navegando por um labirinto aquático formado pelas águas que transbordam, enquanto observa aves como araras e garças que se abrigam nas árvores alagadas. O acesso a Santarém é feito por voos comerciais, seguindo de carro por 30 quilômetros até Alter do Chão, em uma estrada bem pavimentada.

IPORANGA (CAPÃO BONITO – SP)

Assim como muitas cidades turísticas no interior de São Paulo, Iporanga fica em uma região de muito verde, em meio a belas paisagens, com atrativos naturais como rios, cachoeiras e mirantes, além de excelentes opções de ecoturismo. Uma delas é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mais conhecido como (PETAR). É uma unidade de conservação inigualável do Brasil, com mais de 300 cavernas que integram a maior parte da Mata Atlântica preservada do país. O acesso a partir de cidades da região Sudeste pode ser feito por voos comercia, ônibus saindo de São Paulo pelo Terminal Barra Funda e ainda em passeios turísticos programados com agências de viagens. Vale a pena conhecer!

GUAXUPÉ (MG)

Minas Gerais é um estado cheio de cidades pequenas, charmosas e muito agradáveis para quem quer passar alguns dias longe da correria diária. Uma delas é Guaxupé, que faz parte do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas, unindo atrativos na natureza com as tradições do cultivo do café e fortalecendo a identidade regional. Lá, o visitante pode visitar lugares como a Casa da Memória e o Parque Municipal da Mogiana, e tem ainda a opção de passeios fora da área urbana. O acesso é de carro a partir de Belo Horizonte, mas a região é um convite a paradas estratégicas entre as várias cidades históricas no entorno.

CUMBUCO (CE)

A vila de pescadores do Ceará, próxima à capital, Fortaleza, tem como principal atração belíssimas praias de águas tranquilas e faixa de areia extensa. Os quiosques à beira-mar são bem estruturados e perfeitos para passar o dia. Se o visitante quiser que o dia seja com emoção, vale incluir os passeios de buggy e quadriciclo no roteiro pelas dunas. Embora seja possível fazer um bate e volta a partir da capital, o visitante também pode passar todo o período pois há ótimas opções de hospedagens para aproveitar o destino com mais tranquilidade.

CARNEIROS (PE)

Um dos belíssimos recantos do litoral Nordeste do Brasil, a praia tem água calma e transparente, com piscinas naturais e a famosa igrejinha de São Benedito. Mesmo com a popularidade cada vez maior, ainda é possível encontrar nas areias espaços bem tranquilos para relaxar longe de barulho e si, da folia momesca. É muito fácil chegar lá de carro a partir de Recife, mas também de outras cidades do Nordeste, como João Pessoa e Maceió (AL).

NOBRES (MT)

A cidade do Mato Grosso é cheia de atrações naturais, e um dos destinos que vem se destacando no turismo da região, com seus rios e cachoeiras de águas cristalinas. A cidade fica a apenas duas horas de distância da capital, Cuiabá, mas há muitos acessos de carro a partir de outras cidades da região.

ILHA DO MEL (PR)

Esse destino vem sendo cada vez mais procurado. Por ser uma ilha, as principais atrações do local são as praias e os cenários paradisíacos. Tem um estilo simples e rústico – e carros não entram na ilha, que é bastante preservada e tem um número limitado de visitantes por dia. Para acessar é necessário chegar à cidade de Paranaguá e de lá seguir em barcos e lanchas, em uma viagem de cerca de duas horas. Os barcos têm saídas diárias pela manhã e à tarde.

BENTO GONÇALVES (RS)

Destino perfeito para relaxar em um feriado mais prolongado. O principal passeio da cidade é a Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor que faz um roteiro pela Serra Gaúcha entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. As vinícolas também fazem sucesso e você pode acompanhar de perto o processo de fabricação do vinho, além de degustar as uvas e a bebida. Para esta viagem o acesso pode ser feito de carro tanto da capital, Porto Alegre, quanto de outras cidades da região, como Garibaldi, Caxias do Sul, Gramado e Canela.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo