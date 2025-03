Programação de Carnaval em Mosqueiro, contará com a volta de Trios elétricos, blocos e desfiles

O Carnaval nas ilhas chega com tudo, Trios elétricos, blocos e desfiles, trazem animação a Programação de um dos Feriados mais agitados do ano

A ilha de Mosqueiro localizada a cerca de 70 km da capital, é um destino popular para quem busca um refúgio de praia, natureza e muita animação.

Origens históricas: Folia e diversidade

Mosqueiro é um lugar com forte presença histórica e cultural. A ilha foi colonizada no século XVII e, desde então, tem sido palco de diversos momentos importantes da história do Pará. A cidade tem, ainda, uma forte tradição de festas religiosas e populares, como o Círio de Nazaré, que mobiliza muitos fiéis e turistas e agora também voltará a sediar uma das Programações de Carnaval mais animadas de todos os tempos.

A animação ficará por conta dos Trios elétricos, blocos e desfiles que farão parte da Programação do festejos de momo.

O Governo de mãos dadas com a cultura

Este ano a Prefeitura de Belém investiu grandemente na disseminação de Eventos culturais entre eles os festejos carnavalescos, que estão acontecendo por todo o estado e em outros distritos como Icoaraci, Outeiro e Cotijuba.

De acordo com o subprefeito de Mosqueiro Renato Brandão, as celebrações carnavalescas de 2025 serão compostas por muita animação, e diversão, o Prefeito Igor Normando junto a Secretária de Cultura, buscaram resgatar tradições antigas direcionando os festejos a toda família e todos os gostos.

Desfiles das Escolas de Samba

O Desfile Oficial do Grupo Único das Escolas de Samba de Mosqueiro ocorrerá no Domingo (2), repleto de ritmos e muitas cores, agrupando as principais agremiações locais.

Trios Elétricos, Blocos e muita diversão

Na segunda-feira os festejos seguem com trios elétricos e blocos, seguido pela concentração na Avenida Beira-Mar, no pergolado da Praia do Chapéu Virado, contando como atração o Trio elétrico da Banda Xeiro Verde, o percurso será iniciado ás 16hs, já na Vila os Blocos seguiram desfilando pela Rua Nossa Senhora do Ó, se concentrando na Rua do Jambeiro.

Programação dos Blocos na Vila:

Família Aragão (17hs40)

Pau Cheiroso (18hs10)

Os Avalcalhados (18hs40)

Rabo do Macaco (19hs00)

Tá feio (19hs30)

Os Karatekas na Folia (19hs40)

Angel’s (20hs30)

Urso na Folia (21hs00)

Família Quebra Gelo (21hs30)

Tio Dence (22hs00)

Foliões do Clássico (22hs30)

Recorda Mosqueiro (23hs00)

Bonecas (23hs30)

Assado (00hs00)

Olha o Papo desse Otário (00hs30)

Bafo de Bode (01hs00)

Na Terça-feira (4) dá-se continuidade aos festejos com os desfiles de blocos na Vila e mais animação.

Foto e Referência Textual: Agência Belém