Sábado de Carnaval tem samba e feijoada com Mariza Black

No Sábado de Carnaval, 1º de março, a cantora Mariza Black lança o I Feijuk da Black, um evento com muito samba no pé e uma saborosa feijoada para animar os foliões. A cantora Évila Moreira, de Castanhal, fará participação especial. A festa inicia às 14h, no Dom Gastro Bar. Ingressos à venda no site Bilheteria Digital e no local, no dia do evento.

““Feijoada, samba e cerveja têm tudo a ver. Resolvemos juntar tudo isso em uma festa linda! Vamos tocar os clássicos de sambas-enredo, marchinhas e o samba-enredo da Grande Rio, que, este ano, vai homenagear o Pará”, antecipa Mariza Black.

O Feijuk da Black é um projeto diferenciado especialmente voltado para o Carnaval de Belém. O nome da festa é inspirado na expressão carioca “feijuca”, normalmente referenciada à feijoada, mas também a eventos que contam com esse prato popular.

Mariza Black estará acompanhada da sua banda formada pelos músicos Roni Silva (cavaquinho), Marcelo Vieira (violão), Samuel Coelho (saxofone), além de Marlesson William e de Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (percussão).

Serviço:

Feijuk da Black, de Mariza Black

Dia: Sábado de Carnaval, 01/03

Hora: A partir das 14h

Local: Dom Gastro Bar (Tv 3 de Maio, 1736, entre Av Gentil Bittencourt e Av Conselheiro Furtado, São Brás).

Ingressos: R$ 15,00 para mulheres e R$ 20 para homens à venda no site Bilheteria Digital (no link: https://www.bilheteriadigital.com/feijuk-da-black-01-de-marco) e no local do evento.

