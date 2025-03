CBF define tabela da Supercopa Feminina, que abre a temporada 2025

Sport e São Paulo farão a primeira partida em 7 de março, em Recife

Sport e São Paulo serão as primeiras equipes a se enfrentarem na Supercopa feminina de futebol, competição que abre o calendário oficial da temporada 2025. A CBF divulgou nesta terça-feira (25) a tabela detalha do torneio que reúne os times mais bem colocados em cada estado na primeira divisão (Série A1) do Campeonato Brasileiro 2024 (Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Real Brasília-DF) e outros três times mais bem posicionados na Série A2 (Bahia, Sport e São Paulo).

As partidas únicas (eliminatórias) começam em 7 de março (uma sexta-feira) e a decisão do título ocorrerá em 16 de março (um domingo). Os confrontos já haviam sido sorteados pela CBF no último dia 12.

No primeiro dos quarto jogos mata-mata, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, em Recife, em 7 de março, às 21h30 (horário de Brasília). No sábado (8), o Bahia joga em casa contra o Cruzeiro, às 19h, no Estádio Alberto Oliveira, na cidade de Feira de Santana. No domingo (9), serão mais dois jogos, ambos às 16h: o Grêmio recebe o atual tricampeão Corinthians na Arena, em Porto Alegre, e o Real Brasília encara o Flamengo em casa, no Estádio Valmir Campelo Bezerra, no Gama (DF).

De acordo com o regulamento da Supercopa, os vencedores avançam às semifinais. Em caso de empate, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.

O Corinthians é o maior campeão do torneio, criado em 2022. As Brabas do Timão somam três títulos: levantaram a taça na primeira ao derrotarem o Grêmio; no ano seguinte superaram o Flamengo, e conquistaram o tricampeonato no ano passado ao baterem o Cruzeiro na final.

Reprodução Ag. Brasil

Staff Images/CBF