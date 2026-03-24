Estácio Belém oferece atendimentos odontológicos gratuitos à comunidade

Iniciativa une ensino e responsabilidade social ao ampliar o acesso da população a serviços de saúde bucal.

A Clínica Escola de Odontologia do Centro Universitário Estácio Belém está oferecendo atendimentos odontológicos gratuitos à comunidade. Entre os serviços disponíveis estão cirurgias, restaurações, próteses, periodontia, raspagem, profilaxia, tratamento de canal, pré-natal odontológico, ortodontia preventiva e odontopediatria.

Os procedimentos são realizados por alunos em fase final da graduação, sempre sob a supervisão de professores especialistas, garantindo segurança, qualidade e orientação profissional durante todas as etapas do atendimento. A clínica também conta com uma estrutura moderna, preparada para oferecer conforto e segurança aos pacientes.

O serviço é aberto à comunidade e atende crianças, adultos, idosos e gestantes. Os agendamentos podem ser feitos diretamente na clínica ou por meio do WhatsApp. Segundo a coordenadora do curso de Odontologia, Thaise Carvalho, a iniciativa desempenha um papel importante tanto na formação dos estudantes quanto no atendimento à população.

“A Clínica Escola é um espaço onde conseguimos unir ensino e responsabilidade social. Nossos alunos colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, sempre com supervisão docente, enquanto a comunidade recebe atendimento odontológico gratuito e de qualidade”, explica.

O serviço também contribui para ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde bucal. “Muitas pessoas acabam adiando tratamentos por causa do custo. Aqui oferecemos procedimentos importantes sem nenhum custo para o paciente. Todo o material e os recursos necessários são fornecidos pela própria instituição”, destaca a coordenadora.

Serviço – Clínica Odontológica Estácio Belém

Local: Centro Universitário Estácio Belém – Av. José Malcher, 1148

Público atendido: crianças, adultos, idosos e gestantes

Atendimento: gratuito – Contato:(91) 98567-5064 (Whatsapp)