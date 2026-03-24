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Vídeo: Renan Machado, irmão de Anitta, é furtado na França e fica impedido de embarcar

Empresário relatou o episódio nas redes sociais e detalhou a burocracia no aeroporto de Paris após a perda de documentos.

O que era para ser uma viagem de celebração pelo aniversário de Anitta transformou-se em um pesadelo logístico e diplomático no aeroporto de Paris. Nesta terça-feira (24), a cantora utilizou suas redes sociais para denunciar que seu irmão, o empresário Renan Machado, está “preso” pela polícia francesa após o sumiço de seu passaporte.

O Incidente no Raio-X

De acordo com relatos da influenciadora Hariany, namorada de Renan que o acompanhava no momento, o problema começou durante uma conexão após o voo vindo do Brasil. Ao passar pelo controle de segurança, Renan teria esquecido sua jaqueta — que continha o passaporte — em uma das bandejas do raio-X.

A suspeita da família é de furto. Apesar dos apelos, a segurança do aeroporto informou que as câmeras de monitoramento não conseguiram identificar quem teria levado a vestimenta.

“Literalmente preso”: O desabafo de Anitta

Visivelmente indignada, Anitta explicou que a polícia francesa adotou uma postura rígida, impedindo Renan de seguir viagem ou mesmo de deixar as dependências do aeroporto para resolver a situação no consulado.

“Ele está literalmente preso na polícia. Não deixam ele sair do aeroporto e nem seguir viagem. Ninguém encontra uma solução para ele. Não sei se estão achando que ele está inventando, mas não deixam ele fazer nada”, desabafou a artista.

Desfecho: Deportação e viagem cancelada

A situação escalou para uma medida administrativa severa. Segundo Hariany, as autoridades francesas decidiram pela deportação imediata de Renan Machado de volta ao Brasil, impedindo que ele seguisse com o grupo para o destino final das férias.

  • Impacto emocional: Hariany, que seguiu viagem sozinha para outro país da Europa, demonstrou abatimento nas redes sociais: “Estou arrasada… prenderam ele para deportar e eu não pude nem ficar com ele”.
  • Contexto: O grupo viajava para comemorar o aniversário de Anitta, que ocorre no próximo dia 30 de março.
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