Chega o 1° avião dos Emirados Árabes Unidos com doações para o RS

O primeiro de três aviões com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos à população gaúcha chegou ontem, sábado, 18, em São Paulo, segundo o Itamaraty. O avião transporta cerca de 64 toneladas de carga, incluindo 500 geradores, 10 mil pacotes com redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos para higiene, 10 mil cobertores e 5 mil lâmpadas solares.

A segunda aeronave está prevista para chegar ao Brasil amanhã segunda-feira, 20.

Já os donativos arrecadados pela comunidade brasileira que mora no país serão transportados no terceiro avião, que partirá dos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira (23), com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil e da Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos.

Governo emirático custeou o material das duas primeiras viagens e o fretamento dos três voos, em aviões cargueiros, o que possibilitou o transporte de um grande volume de carga.

Em nota nas redes sociais, o Itamaraty agradeceu a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e da comunidade brasileira no país.

Pelo menos sete países já manifestaram intenção de ajudar o Brasil no apoio à população atingida pela tragédia no sul. Segundo o Itamaraty, Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Venezuela também já ofereceram doações.

Na quinta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

A conversa durou cerca de meia hora e o presidente emirático confirmou a Lula que enviaria três aviões ao Brasil, nos dias seguintes ao diálogo, com doações em apoio ao Rio Grande do Sul.

Pelas redes sociais, Lula agradeceu a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à população gaúcha.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Lula lembrou das enchentes que atingiram Dubai, em abril, e que também impactou o país no Oriente Médio.

Lula reforçou que os episódios “demonstram a urgência e seriedade da questão da mudança climática”.

Além do desastre no Rio Grande do Sul, os presidentes também falaram sobre “um cessar-fogo imediato em Gaza, a garantia de ajuda humanitária e uma solução negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia”.

Durante a conversa, Lula convidou o Xeique Mohammed para visitar o Brasil, com a intenção de reforçar a parceria econômica entre os dois países.

Fonte/Imagem: Itamaraty