Cidades – Blitz ambiental, distribuição e plantio de mudas marcam o encerramento da Semana da Água e Festa Anual das Árvores

A programação da Semana da Água e da Festa Anual das Árvores encerrou da melhor forma ontem, sexta-feira, 28, na Escola do Parque, em Santarém, no Oeste do Pará. Além de uma blitz ambiental, houve a distribuição e o plantio de mudas. As atividades contaram com a participação de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei Antônia Corrêa e Sousa, do bairro Santo André.

Sobre a programação, a secretária municipal de Educação, Maria José Maia, ressaltou que a consciência de cuidar do meio ambiente deve ser adquirida ainda na primeira infância.

“Essas crianças aqui aprendendo sobre o meio ambiente, nessa idade, é excelente! Se todos nós, enquanto seres humanos, tivéssemos mais consciência ambiental, o nosso planeta não estaria como está”, pontuou a secretária.

A blitz, realizada em frente à Escola do Parque, contou com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), que organizaram o trânsito na Avenida Bartolomeu de Gusmão para garantir a segurança das crianças e dos condutores de veículos que paravam para receber água e mudas de ipê.

Depois, as crianças plantaram mudas ornamentais, da espécie ecsória. O momento foi de muita festa para os pequenos, que puderam aprender na prática sobre como cuidar do meio ambiente.

A gestora do Cemei Antônia Sousa, Geones Marques, enfatizou que as crianças já recebem orientações sobre a preservação ambiental e que ações como essa ajudam na fixação dos ensinamentos para que eles, à sua maneira, consigam até chamar a atenção dos pais com relação ao que aprendem na sala de aula.

“Essa é uma temática sempre atual, e é muito bom poder trazer as crianças para participarem. No Cemei, elas aprendem sobre a horta escolar, o plantio, a preservação da água, entre outras lições. Desse modo, nós trabalhamos com eles para se tornarem cidadãos responsáveis”, disse.

A Semana da Água e da Festa Anual das Árvores, com o tema Sustentabilidade, nossa Responsabilidade, foi promovida pela Escola do Parque, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, e a Festa Anual das Árvores, celebrada na última semana de março.

