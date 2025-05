Clássico Re-Pa reúne mais de 38 mil torcedores no Mangueirão

Remo e Paysandu protagonizam jogo eletrizante no primeiro duelo da decisão estadual; festa nas arquibancadas marca noite inesquecível para o futebol paraense

Mais de 38 mil torcedores compareceram ao Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, na noite desta quarta-feira (7), para viver um momento histórico: o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025, entre Remo e Paysandu, o clássico Re-Pa considerado o mais disputado do mundo. E quem foi ao estádio presenciou uma verdadeira celebração do futebol paraense, dentro e fora de campo.

Desde antes da bola rolar, as arquibancadas já pulsavam com cantos, bandeiras e cores. As torcidas de Leão e Papão fizeram uma festa à altura da rivalidade, com um ambiente vibrante, mas também respeitoso, reunindo muitas famílias e torcedores apaixonados pelo futebol local.

O jogo não ficou atrás: foram cinco gols, momentos de reviravolta, jogadas de efeito e muita disputa. O Remo saiu na frente com dois gols ainda no primeiro tempo, marcados por Janderson e Klaus. Mas o Paysandu reagiu rapidamente. Rossi, de pênalti, e Benítez, em um belo chute de fora da área, empataram antes do intervalo, levando o Mangueirão à loucura.

Na volta do segundo tempo, o equilíbrio permaneceu, até que Sávio, em uma cobrança de falta precisa, colocou o Remo novamente em vantagem. Apesar da pressão do Papão nos minutos finais, o placar terminou em 3 a 2, mantendo o clima de tensão para o jogo decisivo.

Para o secretário da SEEL, Cássio Andrade, a noite foi uma grande demonstração da força do futebol paraense:

“Uma festa linda das nossas torcidas no Novo Mangueirão. Estamos vendo famílias se divertindo e torcendo de forma saudável. Foi um espetáculo de cinco gols, digno do maior clássico do mundo.”

Próximo capítulo: domingo, no Mangueirão

A finalíssima será disputada neste domingo (11), às 17h, novamente no Mangueirão. Com o resultado do primeiro jogo, o Remo entra com a vantagem do empate. Já o Paysandu precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título diretamente. Em caso de vitória bicolor por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Seja qual for o resultado, a expectativa é de mais um espetáculo dentro de campo — e mais uma demonstração de paixão nas arquibancadas.

Por: Thays Garcia

Imagem: Thays Garcia/ A Província do Pará