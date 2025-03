CNPq anuncia as vencedoras do 1º Prêmio Mulheres e Ciência

Premiação ocorrerá no dia 12 de março em Brasília

oram anunciadas, nesta sexta-feira (28), as pesquisadoras premiadas e as instituições agraciadas na primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência. A premiação será realizada no dia 12 de março, na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), idealizador da iniciativa.

Lançada com o objetivo de valorizar e reconhecer a contribuição das mulheres para o avanço da ciência no Brasil, a premiação busca promover diversidade, pluralidade e equidade de gênero, além de incentivar a maior participação feminina nas carreiras de Ciência, Tecnologia e Inovação.

“Estamos muito felizes com essa ação vitoriosa do CNPq e parceiros. Juntamos forças para lançar esse prêmio que, estamos certos, representa um importante estímulo à equidade de gênero em nossas instituições acadêmicas”, afirma a diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Andrade Oliveira.

Além de premiar pesquisadoras e instituições de excelência, o Prêmio Mulheres e Ciência, realizado em parceria com o Ministério das Mulheres, o British Council e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, destaca a aplicação do conhecimento e da tecnologia em diferentes áreas.

A premiação abrange três categorias: Estímulo: voltada para pesquisadoras com até 45 anos; Trajetória: para cientistas com 46 anos ou mais; e Mérito Institucional: foca no reconhecimento a instituições comprometidas com a equidade de gênero na ciência.

As categorias Estímulo e Trajetória contemplam três vencedoras, uma em cada grande área do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

O Prêmio Mulheres e Ciência recebeu 1.134 propostas: 697 na categoria Estímulo, 410 na categoria Trajetória e 27 na categoria Mérito Institucional.

“O British Council celebra cada uma das instituições que participaram desta primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência pelos seus esforços contínuos para tornar as suas universidades em ambientes de aprendizagem mais diversos. Apoiamos iniciativas dedicadas a uma melhor representação e mais oportunidades para as mulheres na Ciência, Tecnologia e Inovação; e o prêmio é certamente uma delas. Esperamos que os planos de ação apresentados sejam apenas mais um passo na jornada para incorporar práticas inclusivas em todo o ambiente acadêmico e científico aqui no Brasil. Parabéns a todas as instituições vencedoras!”, afirmou em nota Tom Birtwistle, Diretor do British Council no Brasil.

Prêmios

As premiações incluem valores em dinheiro, benefícios e ações de reconhecimento. Na categoria Estímulo cada vencedora receberá R$20 mil, além de passagem aérea e até seis diárias para participação em congresso científico no Brasil ou no exterior. Na categoria Trajetória cada premiada receberá R$40 mil e uma missão ao Reino Unido para discutir políticas de educação superior e ciência. Já na categoria Mérito Institucional as três instituições premiadas receberão R$50 mil destinados ao desenvolvimento das ações previstas em seus planos de ação, além de uma imersão para desenvolvimento de capacidades.

As vencedoras e representantes das instituições premiadas terão passagens aéreas e hospedagem custeadas para participação na cerimônia de premiação.

Confira as vencedoras

Categoria: Estímulo

Ciências da Vida: Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sá – Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Patricia Takako Endo – Universidade de Pernambuco (UPE)

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Marina Alves Amorim – Fundação João Pessoa (FJP)

Categoria: Trajetória

Ciências da Vida: Camila Cherem Ribas – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Mariangela Hungria da Cunha – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Debora Diniz Rodrigues – Universidade de Brasília (UnB)

Categoria: Mérito Institucional

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

Foto: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Foto: Reprodução