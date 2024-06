Codec e Sedeme apresentam ambiente de negócios e incentivos fiscais do Estado à empresa sueca

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) se reuniram na segunda-feira (17) com a empresa sueca Anodox, especializada na produção de baterias para armazenamento de energia. O objetivo do encontro foi apresentar o ambiente de negócios favorável do Pará e os incentivos fiscais oferecidos para empresas que desejam investir no Estado.

O representante da Anodox, Leonardo Uehara, ressaltou o interesse da empresa em iniciar a produção no Brasil, focando inicialmente no mercado nacional e, posteriormente, na exportação. Ele também enfatizou a busca por parcerias com empresas que atuam na área de energia solar, eólica e termelétrica, priorizando aquelas com metas de redução de carbono.”Gostaríamos de trazer as tecnologias europeias para o Brasil, mas de forma adaptada à realidade brasileira”, explicou Uehara. “Acreditamos que essa conversa com a Codec foi fundamental para conhecermos o cenário para investimentos na Amazônia.”, finalizou o representante da empresa sueca.

A reunião foi resultado da iniciativa da Codec em atrair novos empreendimentos para fomentar a atividade industrial no Estado. “A empresa demonstrou interesse em conversar conosco após uma breve introdução que fizemos sobre as potencialidades locais”, explica o Diretor de Atração de Investimentos da Companhia, Manoel Ibiapina. O gestor também pontuou sobre a missão da Codec em apresentar um ambiente de negócios favorável no Pará: “Nós, como uma Companhia que busca contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, sempre temos grande satisfação em receber aqueles que têm interesse em atuar aqui na região, criar oportunidade para que mais empresas se instalem no Pará, traz muito mais desenvolvimento e geração de emprego e renda para a nossa população. Seguimos com nossa tarefa de mostrar um ambiente de negócios atraente e frutífero para investidores, além de aproximá-los de instituições de apoio”, concluiu o gestor da Codec.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Carlos Ledo, também esteve presente na reunião, como importante parceiro, pois atua na concessão de incentivos fiscais, um dos fatores atrativos, para indústrias que desejam investir no estado. “Esse projeto se mostra como algo prioritário para nós. Vemos essa questão de energia e tecnologia atreladas à industrialização de forma muito positiva. Para isso, temos leis de incentivos fiscais que garantem isenção no processo produtivo de 40 a 95% de ICMS.”

Conheça a empresa – Criada na Suécia em 2016, a Anadox fabrica e fornece baterias de alta capacidade e alta potência e módulos. A empresa é especialista em processos de design, desenvolvimento, produção, implantação, operação, manutenção e reciclagem. Além de também atuar em aplicações automotivas, de micromobilidade, de rede e marítimas. Atualmente, está focada na busca de grandes contratos de fornecimento de produtos, visando os mercados de veículos elétricos (EV) e sistemas estacionários de armazenamento de energia (ESS) em rápida expansão.

Texto: Thaline Trindade com supervisão de Tarcya Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação