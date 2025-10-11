Com apoio do CBC, volei feminino da Tuna brilha no CBI de Volta Redonda

A equipe de voleibol feminino sub 17 da Tuna Luso Brasileira conquistou no último domingo, 05, na cidade de Volta Redonda – RJ, a primeira medalha em um Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes, se tornando um fato histórico para os esportes olímpicos da Cruz de Malta paraense. Esse momento foi celebrado na noite de quinta-feira, 09, de maneira a transmitir aos esportivas do Pará o belíssimo trabalho que os treinadores e dirigentes do clube estão realizando em prol dos esportes olímpicos da Tuna, sem esquecer que essa conquista é fruto da vitoriosa parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC e com o Colégio Maple Bear.

Durante o evento, as atletas e comissão técnica receberam homenagens do clube e do CBC. Pelo CBC, Emerson Appel e André Eller gravaram vídeos com palavras que pulsaram o reforço motivacional das atletas, de seus familiares e dos dirigentes da Lusa.

O evento contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Hélder Serra, e dos ex-presidentes Graciete Maués e Marcos Moraes, além de membros da Diretoria Executiva.

O presidente do clube, Miltoniel Santos, destacou a importância do esforço das atletas e de seus familiares, a parceria com o Colégio Maple Bear e a grande contribuição que o CBC trouxe para o clube, agradecendo ao Benemérito Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes, a dedicação para o sucesso da parceria com o CBC se tornasse realidade, finalizou.

PRESENTES

Prestigiaram o ato festivo o diretor de esportes olímpicos da Cruz de Malta, engenheiro Edson Ary Fontes, que recebeu muitos elogios pelo trabalho que realiza em todos setores de esportes do clube tunante; Graciete Maués (ex-presidente), Antônio Cabral (Diretor-Financeiro), Roberto Figueiredo, Márcio Jordão ( Coordenador de Eventos) e Celestino Vidonho.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação