Trasladação ilumina as ruas de Belém em noite de fé e devoção que antecede à Grande Procissão desse domingo

A SEGUNDA MAIOR PROCISSÃO DO CÍRIO REÚNE QUASE DOIS MILHÕES DE FIÉIS E MANTÉM TRADIÇÃO SECULAR

Depois de uma maratona intensa de romarias – Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial e Romaria dos Motociclistas – o povo católico se prepara para participar em massa da Trasladação da Imagem Peregrina, na Berlinda, do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana de Belém. A missa, às 16h30, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio End Akamine, é campal, em frente à instituição de ensino. Em seguida, a Berlinda segue no sentido contrário do Círio, num percurso de 3,7 quilômetros. É o chamado Círio Noturno, que já reúne mais de dois milhões de fiéis. A Trasladação e a segunda maior procissão do Círio de Nazaré em número de participantes. O cortejo leva a Imagem Peregrina e por isso ficou também conhecida como a procissão de luz.

A Trasladação terá início às 17h30, com expectativa de 1,9 milhão de fiéis. Antes da saída, às 16h30, será celebrada missa por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, no altar instalado sobre um tablado em frente ao Colégio Gentil Bittencourt.

Com percurso de 3,7 km, a Trasladação segue no sentido inverso do Círio, com chegada prevista para às 23h30. Diferentemente do Círio, o único carro em procissão é a Berlinda, que conduz a Imagem Peregrina, este ano com decoração assinada por Vando Nascimento.

O trajeto passará pelas avenidas Nazaré, Presidente Vargas, Portugal, Boulevard Castilho França, rua Padre Champagnat, finalizando na Catedral de Belém.

HISTÓRIA

A primeira Trasladação foi conduzida pelo Governador Francisco de Souza Coutinho, juntamente com o Capelão do Palácio, Pe. José Roiz de Moura, em uma breve procissão da Matriz até o Palácio. Não há registros precisos sobre a participação popular.

Em 1887, o traslado partia do Colégio Amparo (atual Instituto Gentil, conforme decreto nº 414 do Governador Dr. Augusto Montenegro). Em 26 de junho de 1906, com a inauguração do Colégio Gentil Bittencourt, a Trasladação passou a sair do novo endereço, na atual Avenida Magalhães Barata.

Nos anos 1970, por ser uma procissão noturna com clima ameno, as senhoras mais idosas acompanhavam o cortejo segurando a corda. A partir de 1985, com o aumento de promesseiros, a participação das senhoras se tornou mais complexa. Hoje, a corda da Trasladação, assim como a do Círio, mede 400 metros e é altamente disputada.

Em 1988, a Trasladação passou a percorrer o mesmo trajeto do Círio, mas em sentido inverso. Antes disso, a procissão seguia até a Sé, com a Avenida Governador José Malcher como eixo central. Em 2005, a Trasladação foi uma das mais longas dos últimos anos, com duração de cerca de 6 horas, chegando à Sé na madrugada de domingo.

A primeira missa relacionada à Trasladação data provavelmente de 1887, na capela do Colégio Amparo. Em 1992, durante o Círio de 200 anos, um tablado foi instalado sobre as escadarias do colégio para melhor visibilidade da liturgia. Até 1996, a missa ocorria às 18h, com saída da procissão às 19h. Em 1997, foi antecipada em uma hora para agilizar a chegada da Imagem Peregrina. Com o aumento do público, em 2009 a missa passou a ser celebrada às 16h30, horário mantido até hoje.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador super master o Ministério do Turismo, patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam, Prefeitura Municipal de Ananindeua e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 114 apoiadores.

Texto Roberto Barbosa com colaboração de Rosana Pinto da DFN/Imagens: Ray Nonato, especial para A PROVÍNCIA DO PARÁ