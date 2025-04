Combate ao furto de energia: operação autua laboratório de análises clínicas no bairro do Umarizal, em Belém, por suspeita de fraude

Irregularidade ocorria há 15 meses. Total de energia desviada daria para abastecer cerca de 500 casas por 30 dias.

Uma operação especial de combate ao furto de energia elétrica, da Polícia Civil e Polícia Científica, em parceria com a Equatorial Pará, desmobilizou, na manhã desta terça-feira, 1, um laboratório de análises clinicas, no bairro do Umarizal, em Belém, por suspeita de furto de energia. O responsável pelo local foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com as investigações, o laboratório estava de forma irregular há 15 meses. O medidor do local estava adulterado em duas fases. Cerca de 66% da energia consumida não era registrada.

Segundo a distribuidora de energia, no momento da operação, o total da carga desviada era de aproximadamente 90.000 kW/h por mês, o suficiente para abastecer 500 casas durante trinta dias.

Como denunciar desvio de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.

Com informações de: Equatorial Energia