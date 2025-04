Ingressos para o show da banda Coldplay na Cop30 serão distribuídos gratuitamente por meio do uso de aplicativo

Para assistir ao show tão aguardado da banda Coldplay que acontece em Belém em novembro deste ano durante a Cop30, não serão vendidos para a alegria dos fãs. Por outro lado, para ter a chance de assistir o show da banda é necessário baixar o aplicativo chamado Global Citizen, e através da plataforma os interessados deverão realizar atividades de engajamento em causas sociais, humanitárias e ambientais.

O aplicativo Global Citizen pontua aqueles que realizarem ações como, consumir conteúdos que abordam temas globais, compartilhar as campanhas nas redes sociais entre outras atividades. Os pontos conseguidos através do engajamento, poderão ser trocados pela chance de fazer parte do sorteio de ingressos da banda. Os que estão ansiosos e sonhando com esse momento já podem baixar o aplicativo, realizar as atividades demandadas e tentar fazer parte dos contemplados.

O show da banda Coldplay é visto como a principal atração aguardada na COP 30 em Belém, e já é muito aguardado pelos fãs, além disso a banda possui uma parcela significativa de ativismo em ações voltadas ao clima e sustentabilidade, o que a torna como atração no evento.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação instagram